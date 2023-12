Jahresrückblick Bexbach/Kirkel 2023 Landrat und Bürgermeister von Kirkel werden gewählt

Homburg/Kirkel · Am Tag der Kommunalwahlen im kommenden Jahr, am 9. Juni, wird unter anderem auch ein neuer Landrat für den Saarpfalz-Kreis gewählt. Amtsinhaber Theophil Gallo (SPD) ist zwar noch bis Ende Mai 2025 im Dienst, aber sein Nachfolger soll bereits am 9. Juni von den Bürgern des Saarpfalz-Kreises bestimmt werden.

29.12.2023 , 11:50 Uhr

Kirkels Bürgermeister Frank John will Landrat werden. Foto: Thorsten Wolf