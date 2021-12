Projekt „Digitales Baumkataster“ : Johanneum verzeichnet 34 Baumarten auf Gelände

Homburg Ein neues Projekt am Gymnasium Johanneum zeigt: Der Campus der Schule am Rande der Biosphäre hat einen vielfältigen Baumbestand. 34 verschiedene Baumarten von bisher 106 gezählten Bäumen erfasst das neue Baumkataster.

Jetzt fordert das Johanneum alle Schulen in Deutschland auf, diese Zahl zu überbieten, heißt es in einer Mitteilung.

Ruhig am Rande Homburgs liegt das Johanneum und grenzt direkt an die Biosphäre Bliesgau. Sobald man den Campus der Schule betritt, fallen die vielen unterschiedlichen Bäume auf. Alte und dicke Bäume, die über dem Schulhof thronen, aber auch viele junge Obstbäume, die von Schülern oder dem Kollegium in der jüngeren Zeit gepflanzt wurden.

Emily Kunz, die in diesem Schuljahr ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ) am Johanneum tätigt, hat nun in dem Projekt „Digitales Baumkataster“ den vielfältigen Baumbestand am Johanneum katalogisiert und erfahrbar gemacht. Schulleiter Oliver Schales, Initiator des Projektes, hierzu: „Mit dem ‚Digitalen Baumkataster‘ kann die ganze Schulgemeinschaft mehr über die einzelnen Bäume erfahren, denn diese sorgen ja auch für gute Luft, Schatten und eine angenehme Lernatmosphäre.“