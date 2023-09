Homburg Fackel für die Freiheit bei der „Hom-Buch“

Homburg · Jörg Bong ist eher unter dem Namen Jean-Luc Bannalec bekannt. Doch der bekannte Krimiautor hat auch andere Interessen als Morde in der Bretagne. Seine Leidenschaft gehört der deutschen Geschichte und Literatur zur Zeit der Revolution von 1848. Wir sprachen mit ihm über sein neues Buch, das er am 5. September in Homburg vorstellen wird.

01.09.2023, 08:00 Uhr

Ein Bild, das zum Fanal der Revolution wurde: „Die Freiheit führt das Volk“, 1830 von Eugène Delacroix (1798–1863) geschaffen. Es hängt im Louvre und wurde wegen seiner mitreißenden Wirkung zu einer Ikone der Malerei. Die republikanischen Ideen schwappten von Paris nach Deutschland, wo es 18 Jahre später zu einem Aufstand kam. Foto: picture alliance / akg-images/dpa Picture-Alliance / akg-images

Kaum lebt der Autor Jörg Bong länger in Frankreich, schon schreibt er ein Buch über Deutschland. Und noch dazu über deutsche Geschichte: „Die Flamme der Freiheit – Die deutsche Revolution von 1848/1849.“ Hat er Heimweh?