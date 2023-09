Eigentlich spielt er vor größerem Publikum Große Musiker spielten auf kleiner Bühne

Ansonsten hatte Halford eine Menge neue Stücke mit dabei. Schließlich habe der 60-jährige den Ehrgeiz, immer noch bessere Stücke zu schreiben. Am besten kamen aber wieder die Songs an, die das Publikum schon kannte: „Walk to the River“ mit dem eingängigen Refrain und „Elvis Shot the Television“, der Song über die schöne Anekdote, wie der King of Rock ’n’ Roll einst auf seinen Fernseher schoss. Schön war es auch, Halfords Spielfreude mitzuerleben. Der Mann mit dem Hut wackelte mit dem gesamten Oberkörper zu seinen gefühlvollen Soli. Rossi dagegen hatte einen starken Moment in einer Ballade, als er ein einfaches, aber sehr ausdrucksvolles Klaviersolo beisteuerte. „Hast du hier in Deutschland klassischen Unterricht genommen?“, frotzelte Halford hinterher. „Nein, ich habe keinen Wagner studiert“, gab der Keyboarder/Drummer zurück.