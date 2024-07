Musiksommer in Homburg Jazzige Gitarrenklänge mit viel Latin-Flair

Strahlender Sonnenschein empfing Gitarrist Ro Gebhardt und seine Band am Samstag beim Jazzfrühschoppen auf dem historischen Marktplatz in Homburger. Leider hielt das Wetter dann aber nur bis etwa zum Mittag, danach musste sich die Formation mit dem Regen auseinandersetzen. Erst gegen Ende hörte dieser auf, was Gebhardts gewohnte Gänge durchs Publikum zumindest trockener gestaltete. Denn selbst während des schlechten Wetters ließ er es sich nicht nehmen, einzelne Menschen aus der Menge „anzuspielen“.