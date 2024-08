Musiksommer in Homburg New-Orleans-Klänge auf dem Marktplatz

Das war ein durchaus großes Kompliment, das Max Oestersötebier, Bandleader der Sazerac-Swingers, dem Homburger Musiksommer und seinen Machern da am Samstagmorgen beim Jazzfrühschoppen aussprach. In Zeiten, in denen für Zuhörer kostenfreie Konzerte zunehmend gestrichen oder im Umfang verkleinert würden, bleibe Homburg bei seinem Programm. „Danke an alle Organisatoren und an die Stadt Homburg, die es möglich machen, dass man hier Konzerte erleben kann. Mit rund 28 guten Bands – und uns.“ Da hatte Oestersötebier schon mal die Lacher auf seiner Seite.