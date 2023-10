James Boyle in Mandy's Lounge „Ich bin schon eine richtige Rampensau“

Homburg · Der bekannte amerikanische Sänger James Boyle, der seit langem im Saarland wohnt, war am Freitag zu Gast in Mandy‘s Lounge in Homburg

16.10.2023, 15:25 Uhr

Neben den erwähnten Countrysongs brachte Boyle eine Akustikversion von Kiss’ größtem Hit „I Was Made for Loving You“. Foto: Dingler

Von Sebastian Dingler

Wer kennt James Boyle nicht, den mit leichtem Akzent saarländisch redenden Amerikaner mit dem langen Bart und den riesigen Ohrlöchern? Aber nicht nur mit seinem außergewöhnlichen Aussehen hat der Sänger für viel Aufsehen gesorgt – auch seine Fernsehauftritte haben ihn einem breiten Publikum bekannt gemacht. Da war zunächst sein Gewinn von 64 000 Euro in Günther Jauchs Sendung „Wer wird Millionär“ im Jahr 2014.