Berichtszeitraum bezog sich auf die Jahre 2021 und 2022 : Feuerwehr blickt auf vergangene Jahre zurück

Bei der Jahreshauptversammlung des Löschbezirks Kirkel-Neuhäusel gab es einige Ehrungen und Beförderungen Foto: Feuerwehr Kirkel

Kirkel Bei der Jahreshauptversammlung des Löschbezirks Kirkel-Neuhäusel gab es Berichte über die Ereignisse 2021 und 2022. Außerdem standen Ehrungen und Beförderungen auf der Agenda.

<Kathrin Gärtner>Kürzlich fand die Jahreshauptversammlung des Löschbezirks Kirkel-Neuhäusel statt. Ein Novum, da die Versammlung pandemiebedingt im Vorjahr nicht durchgeführt wurde und sich der Berichtszeitraum daher auf die Jahre 2021 und 2022 bezog.

Wie die Feuerwehr in einem Nachbericht weiter schreibt, berichtete Löschbezirksführer Thorsten Klaus, dass der Löschbezirk zu 51 beziehungsweise 111 Einsätzen ausrückte. Einen großen Anteil an den Einsatzstunden hatten die Unwetter im Juli 2021 und August 2022 sowie eine aufwändige Personenrettung im Bereich des Schmetterlingspfades. In den beiden Jahren seien 13 Personen gerettet worden.

Den Löschbezirk Kirkel-Neuhäusel bildeten mit Stand 31. Dezember letzten Jahres 26 Kinder und Jugendliche der Jugendfeuerwehr, 52 Mitglieder der aktiven Wehr und neun Kameraden in der Seniorenabteilung. Aufgrund der Pandemie habe sich der Start ins Dienstjahr 2021 schwierig gestaltet. Die Mannschaft der Einsatzabteilung sei erst in drei, später in zwei Kohorten eingeteilt worden, die tageweise versetzt übten, um die Ansteckungsgefahr zu verhindern und die Einsatzfähigkeit des Löschbezirkes beibehalten zu können. „An sinnvolles Üben war dabei aber nicht wirklich zu denken“, so Löschbezirksführer Klaus. Auch für einen etwaigen Einsatz im Flutgebiet Ahrtal seien Vorbereitungen getroffen worden: Personal, Einsatzmaterialien und Sachgüter hätten bereits gestanden, es sei aber kein Marschbefehl gekommen.

Nachdem 2021 viele gewohnte Veranstaltungen abgesagt werden mussten, war 2022 wieder einiges möglich. Die Christbaumsammelaktion, die Brandschutzerziehung mit dem Besuch der dritten Klassen der Grundschule in der Feuerwehr und die Evakuierungsübungen in der Grundschule und der FGTS hätten unter anderem 2022 wieder Normalität einkehren lassen. Auch die Fahrzeugweihe des neuen Tanklöschfahrzeuges sei ein besonderer Moment gewesen.

Lesen Sie auch Bilanz 2022 : Weiter hoffen auf das neue Gerätehaus

Der stellvertretende Jugendbeauftragte Philipp Sprossmann berichtete in Vertretung des Jugendbeauftragten Marco Herrmann über die Entwicklungen in der Jugendfeuerwehr. Es habe sich ein feststehendes Team gebildet, das sich um die Jugendarbeit kümmert. Im Bedarfsfall unterstützten zusätzlich Angehörige der aktiven Wehr. Zwei Jugendliche hätten im vergangenen Jahr die Leistungsspange der Deutschen Jugendfeuerwehr erworben. Der Höhepunkt des Jahres sei aber das Zeltlager auf dem Caravanplatz am Mühlenweiher gewesen. Zum Ende des Jahres sei nach einer Grillaktion in Zusammenarbeit mit dem Wasgau-Markt ein stolzer Geldbetrag und weitere Sachspenden an die Tafel Homburg übergeben worden.

Im kommenden Dienstjahr stehe mit dem 50-jährigen Jubiläum der Jugendfeuerwehr ein besonderes Event an. Der Bericht der Seniorengruppe wurde in Vertretung von Ferdi Biet durch den stellvertretenden Löschbezirksführer Patrik Bentz vorgetragen. Er berichtete von den nur wenigen Zusammenkünften der Senioren. Gerne hätten die Senioren aber die Nach-Hause-Lieferungen bei den Heringsessen der vergangenen beiden Jahre an- und wieder am Kameradschaftsabend, der festlichen Weihnachtsfeier und der Jahresabschlusswanderung teilgenommen.

Lesen Sie auch Ehrungen bei der Feuerwehr Beckingen : Feuerwehr rückte zu 43 Einsätzen aus

Bei den Ehrungen und Beförderungen erhielten Anna Hasse und Johannes Jochem ihre Aufnahmeurkunde in den Löschbezirk. Aljona Seibert wurde zur Feuerwehrfrau, David Daut, Paul Felden, Pascal Omlor, Sascha Rabe und Jason Benner zum Feuerwehrmann befördert. Florian Kolb wurde zum Oberfeuerwehrmann und Julian Guckert zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Marco Herrmann erhielt die Beförderungsurkunde zum Oberlöschmeister. Josef Ellrich wurde in die Alterswehr übernommen.