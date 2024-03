Versammlung der Jäger Ehrungen für 25, 40, 50 und sogar 60 Jahre

Kaum noch bejagt werden Hasen, Fasane und Stockenten. Sie sind in ihrem Besatz in den letzten 20 Jahren sehr stark zurückgegangen. Um ihre Lebensgrundlagen zu verbessern, legen die Jäger Nahrungs- und Deckungsflächen an, heißt es in dem Bericht weiter. Engagiert haben sich die Waidmänner und -frauen auch in der Rettung von Rehkitzen vor dem Mähtod. Mit Drohnen suchen sie die Wiesen vor der Mahd nach Rehkitzen ab. Werden diese gefunden, werden sie fachkundig herausgetragen und geschützt abgelegt, wo sie die Rehmutter später wiederfindet. Saarlandweit konnten so im vergangenen Jahr bei 219 Einsätzen 435 Rehkitze gerettet werden.