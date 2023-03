Jahreshauptversammlung des Löschbezirks Limbach Bürgermeister John für mehr Hauptamtliche in der Feuerwehr

Hares wies auf die Bedeutung der Neubeschaffung des sogenannten „Erstausrückers“ hin. Dieses Fahrzeug fährt in der Regel die jeweilige Einsatzstelle als Erstes an. Da das derzeitige Fahrzeug inzwischen 30 Jahre alt ist, müsse zur Sicherstellung der Einsatzfähigkeit dringend Ersatz beschafft werden. Die Ausschreibung sei in vollem Gange. Eine besondere Herausforderung sei es, in den kommenden Jahren neue Mitglieder für den aktiven Dienst aus der Jugend und als Quereinsteiger in Limbach zu gewinnen. Entsprechende Aktionen seien auch für 2023 in Planung.