„Randerscheinungen“ vom 28. November bis 18. Dezember im Saalbau : Jahresausstellung der Homburger Künstlerinnen und Künstler

In der Saalbau-Galerie in Homburg beginnt am Montag die Jahresausstellung. Unser Foto stammt von 2020. Foto: Mathis-Sandmaier

Homburg „Randerscheinungen“ heißt das Motto der diesjährigen Jahresausstellung Homburger Künstlerinnen und Künstler, die vom kommenden Montag, 28. November, bis einschließlich Sonntag, 18. Dezember, in der Galerie im Kulturzentrum Saalbau stattfindet wird und auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher hofft.

So lockt die Jahresausstellung 2022 nicht nur mit einem vielseitigen Angebot an zeitgenössischer Kunst. Sie rückt insbesondere auch in den Fokus, was nebensächlich, aber alles andere als marginal ist: Randerscheinungen – ergreifend und grandios.