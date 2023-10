Fußball-Saarlandliga Jägersburg siegt im Stadt-Derby

Der FSV Jägersburg hat die lange Siegesserie des FC Homburg II in der Fußball-Saarlandliga gestoppt. Die Lila-Weißen gewannen das Stadt-Derby beim FCH II, der zuvor sechs Mal in Serie als Sieger vom Feld gegangenen war, am Sonntag mit 3:2 (1:1). Damit gehören die Jägersburger nun zum „Führungs-Quartett“, das nach zwölf Spieltagen punktgleich an der Spitze steht. Nur das Torverhältnis trennt Spitzenreiter SF Köllerbach, den Zweiten Hertha Wiesbach, die drittplatzierten Jägersburger und Borussia Neunkirchen, die alle 26 Zähler auf dem Konto haben. Homburg II ist mit 22 Punkten Achter.