Fußball-Oberliga : Wer bleibt auf Tuchfühlung zu Platz sechs?

Das Hinspiel gegen Elversberg II würden die Jägersburger (lila) am liebsten vergessen: Nicht nur unterlag der FSV mit 1:2. Der noch immer verletzte Paul Manderscheid zog sich auch eine Schultereckgelenk-Sprengung zu. Am Samstag treffen die Teams erneut aufeinander. Ob der erkrankte Tim Schneider (vorne links) – hier im Zweikampf mit SVE-Kapitän Nico Floegel – mitwirken kann, ist noch unklar. Foto: maw/Martin Wittenmeier

Jägersburg Fußball-Oberligist FSV Jägersburg empfängt am Samstag die SV Elversberg II. An das Hinspiel haben die Lila-Weißen, die Ex-Trainer Marco Emich an seiner alten Wirkungsstätte begrüßen werden, überhaupt keine guten Erinnerungen.