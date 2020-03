Corona-Infektion : Inzwischen 17 Infizierte im Saarpfalz-Kreis

Homburg Die Zahl der Infektionen im Saarpfalz-Kreis ist bis Montag, 16. März, 17 Uhr, auf 17 gestiegen, das ist ein Fall mehr als am Vortag. 20 Verdachtsfällen geht das hiesige Gesundheitsamt nach. Weiterhin sei eine infizierte Person im Krankenhaus, alle übrigen in häuslicher Quarantäne.

Bei wie vielen der Betroffenen der Zustand kritisch ist, will der Kreis aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht verraten. Und woher kommen die Infektions- und Verdachtsfälle? Kreissprecherin Sandra Brettar formuliert dazu: „Die genaue Zuordnung ist aktuell nicht vollständig darstellbar, hier hat die laufende unverzügliche Prüfung von Verdachtsfällen und das möglichst vollständige Nachvollziehen von Infektionsketten Vorrang.“ Was besagte Infektionsketten angeht, hätten die infizierten Personen „in den meisten Fällen“ Kontakt zu einem bereits Erkrankten gehabt beziehungsweise sich in einem Risikogebiet aufgehalten. Brettar: „Das vollständige Nachvollziehen von Infektionsketten ist sehr aufwändig und schwierig, in einzelnen Fällen auch nicht mehr eindeutig nachzuvollziehen.“