Corona-Pandemie : Inzidenz im Saarpfalz-Kreis klettert über 100

Homburg Der Saarpfalz-Kreis meldet am Donnerstag einen drastischen Anstieg der Corona-Infektionszahlen um 44. Das ist der höchste Wert seit dem 28. Januar; er lässt die Inzidenz im Kreis über die Hunderter-Marke auf 100,86 klettern (Vortag: 86,05). 231 Menschen sind akut infiziert, kurioserweise so viele wie am Vortag, weil 66 Personen die Infektion ausgestanden haben.