Musiker und Lehrer aus Homburg „Leute müssen wieder miteinander sprechen“

Schon lange ist Markus Okuesa, den alle nur Oku nennen, ein bekannter Sänger im Saarland. Erst aufgrund seiner Band Oku and the Reggaerockers, seit einigen Jahren aber auch durch sein zweites Projekt OQmanSolo. Dort singt der studierte Förderpädagoge seine persönlicheren Stücke. Nach einer Pause hat der Kirrberger diese Band rundumerneuert und um Afrobeat-Rhythmen erweitert. Am 10. November treten OQmanSolo und Nu Breeze Project in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen auf.