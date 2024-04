Fest der Pflege in Homburg Fest der Pflege auf dem Marktplatz

„Viel, viel träumen hat mich nach Deutschland gebracht. Viele Mexikaner träumen davon, in Deutschland zu leben.“ Die das am Samstag im Gespräch mit unserer Zeitung sagt, lebt seit rund acht Monaten im Saarland: Esther Garcia Vasquez ist eine der mexikanischen Pflegefachkräfte, die am Winterberg-Klinikum in Saarbrücken und am Universitätsklinikum (UKS) in Homburg Arbeit und Perspektive fern der Heimat gefunden haben. „Mexiko ist mein Land, ich liebe mein Land. Aber leider ist dort die Situation für Pflegefachkräfte nicht so gut.“ Nun, nach acht Monaten in Deutschland und im Saarland, ist ihr erstes Fazit ein gutes, „ich arbeite hier sehr gerne.“