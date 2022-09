Freunde des Sinfonieorchesters : Gut besetztes Konzert in der Musikschule

Die Musikschule Homburg. Foto: Thorsten Wolf Foto: Thorsten Wolf

Erbach Der Förderverein „Freunde des Homburger Sinfonieorchesters“ veranstaltet im Rahmen seiner Förderung junger Nachwuchsmusiker ein Konzert in Kooperation mit der Musikschule Homburg am Sonntag, 11. September, 16 Uhr, im Konzertsaal der Musikschule, Schongauer Straße 1 in Erbach.

Die Zuhörer erwartet wieder ein abwechslungsreiches Programm auf höchstem Niveau.

Im ersten Teil spielt Saarbrückerin Amelie Schröder, Querflöte, begleitet von der Südkoreanischen Pianistin Chanyang Yang Flötenwerke von George Enescu, Georg Philipp Telemann und Carl Reinecke. Nach der Pause interpretiert Jakob Kasakowski aus Neunkirchen Solostücke für Klavier von Ludwig van Beethoven (Waldstein Sonate), Olivier Messiaen und Maurice Ravel. Der Eintritt ist frei, es wird jedoch um eine Spende gebeten. Das Geld wird vornehmlich für die Förderung des musikalischen Nachwuchses verwendet.