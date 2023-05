Elferklasse des Berufsbildungszentrum in Homburg geht unter die Buchautoren Wenn Techniker zu Literaten werden

„Ich schwimme in Geld, bin doch einsam und allein, mein Reichtum ist mein einziger Begleiter, ich kaufe alles, was ich begehre, doch meine innere Leere bleibt unbeschrieben.“ Mit „Einsam reich“ hat Max Bosnjak ein durchaus nachdenkliches Gedicht verfasst – eines, das sich zusammen mit weiteren Gedichten und Erzählungen in einem ganz besonderen Buch findet: Unter dem Titel „Von null auf hundert Richtung Text“ hat die Klassenstufe 11 der Fachoberschule Technik (Ingenieurwesen) des Berufsbildungszentrums Homburg in einer Projektarbeit den Kosmos der Technik verlassen und sich in die Schaffenswelt der Literatur begeben. Mit beachtlichem Erfolg.