Neue Nutzung der Leerstände in Homburg : Ein Bürogebäude soll ins alte Norma

Früher eine Discounter, bald ein Gebäude mit Büros und Wohnungen: Der alte Norma-Markt in der Karlsstraße startet in seinen zweiten Frühling. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Discounter kommen und gehen. Gehen sie, hinterlassen sie oft Leerstand und damit auf Dauer einen städtebaulichen Schandfleck. Das soll sich bei Norma nun ändern.

Es gibt im Sprachgebrauch von Stadtplanern, Architekten und immer wieder auch Verwaltungsspitzen den bekannten Begriff des „städtebaulichen Missstands“. Tatsächlich handelt es sich bei dieser Wortschöpfung nicht um eine schlicht geistreiche Aneinanderreihung von Buchstaben, sondern um eine Definition, die per Gesetzt im Paragrafen 136 „Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen“ des Baugesetzbuches klar beschrieben ist.

Nun wird der Begriff aber abseits der eigentlichen Festschreibung gerne immer dann benutzt, wenn es an der einen oder anderen Ecke in der Stadt oder in der Gemeinde nicht mehr wirklich schön aussieht. Von diesen Ecken gibt es in Homburg aktuell einige: Die DSD-Industriebrache, der Kino-Parkplatz – um nur zwei prominente Beispiele zu nennen. Die gute Botschaft bei diesen beiden Fällen ist, dass sich da wohl in naher oder vielleicht auch fernerer Zukunft etwas tun wird (wir berichteten).

Nun zählt zu den weniger bekannten, aber deswegen nicht weniger unschönen Flecken in der Stadt auch das Gebäude des früheren Norma-Marktes in der Karlsstraße 12. Die Handelskette hatte den Homburger Standort aufgegeben, nachdem man in Kirkel-Neuhäusel einen neuen Markt eröffnet hatte.

Und so steht Homburg vor einem Problem, das auch andere Städte haben: der Discounter zieht einfach weiter, der Leerstand bleibt zurück. Was nun tun mit diesen funktionalen Gebäude? Damit befasste sich der Bau- und Umweltausschuss des Homburger Stadtrates in der vergangenen Woche.

Auslöser dafür waren Pläne für eine komplette Umnutzung des Baus. Entstehen sollen hier eine Bürofläche und Wohnungen. Einen Bebauungsplan als Grundlage gibt es für diesen Bereich nicht. In solchen Fällen greift dann Paragraf 34 des Baugesetzbuches. Der besagt im Grundsatz, dass sich ein neues Gebäude in die umliegende Bebauung einfügen muss. Da rund um den alten Norma-Markt unterschiedliche Bauhöhen vorliegen, hatte die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage die Situation so beschrieben: „Das Vorhaben fügt sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung gemäß Paragraf 34 baugesetzbuch in die Umgebung ein und stellt eine sinnvolle Nachverdichtung im Innenstadtbereich dar.“

„Nachverdichtung“ ist auch so ein Wort, das bei Stadtplaner und Bauverwaltung des öfteren fällt. Gemeint ist, um es umgangsprachlich zu formulieren, der Versuch, innerstädtische Flächen so effizient wie möglich zu nutzen, ohne neue Flächen aufzutun. Das ist Gebot, denn der Flächennutzungsplan Siedlung des Saarlandes unterbindet die Ausweisung von Neubaugebieten, sollte es in einer Kommune noch innerörtliches Entwicklungspotential, sprich Leerstände und Freiflächen, in relevantem Umfang geben. Mit den Plänen für den alten Norma-Markt ist dieses Konzept der Nachverdichtung, so sieht es die Verwaltung, gegeben, denn: Das Gebäude soll nach seiner Aufstockung insgesamt 14 Wohneinheiten und 13 Bürozimmer vorweisen. Dazu sollen die aktuell verfügbaren zwei Vollgeschoss und das Staffelgeschoss auf drei Vollgeschosse und zwei Staffelgeschosse erhöht werden. Die vorhandende Tiefgarage bleibt laut der Pläne bestehen, die Größe der Wohnungen reicht von 53 bis 100 Quadratmeter.

Ein schon bestehender Aufzug soll in die neuen Geschosse weitergeführt werden. Im Erdgeschoss, der früheren Verkaufsfläche, sind die Büroräume geplant. In der Ausschusssitzung gab es wenig Klärungsbedarf, wie Stadtpressesprecher Jürgen Kruthoff auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilte. So habe Stefan Mörsdorf (CDU) nach dem Fahrstuhl gefragt, der im Plan vorgesehen ist. „Die Frage war, ob dieser im Sinne der Barrierefreiheit für das gesamte Gebäude nutzbar ist oder nur für einen Teil davon. Er ist wohl eher nur für den höheren Teil des Gebäudes vorgesehen.“

Ein verlassener Discounter bietet ein tristes Bild, innerlich und äußerlich. Wo jetzt gähnende Leere herrscht, sollen demnächst Büroflächen entstehend. Foto: Thorsten Wolf