200 000 Euro vom Land für die Stadt Homburg Geld für die Homburger Innenstadt

Wenn es um Wohlfühlorte für Jugendliche in der Stadt geht, wird die Liste schnell kurz. Oft wird genommen, was gerade an Platz da ist. Hier soll das vom Land geförderte Projekt „Hom-City – a place to be“ Abhilfe schaffen – um so auch die Besucherfrequenz in der Innenstadt zu stärken.

Foto: Thorsten Wolf