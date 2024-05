Ehemalige Grundschule soll zur Kita werden Infoabend sorgt für hitzige Diskussionen

Jägersburg · In einer Bürgerinformationsveranstaltung wurden am Montag die Pläne zum Umbau der ehemaligen Grundschule in Jägersburg in eine Kindertagesstätte vorgestellt. Die Pläne stoßen aber auch auf Widerstand, es wurde heftig debattiert.

10.05.2024 , 07:18 Uhr

Architekt Jörg Kühn stellte die aktuellen Pläne zum Umbau der Schule vor. Foto: Thorsten Wolf

Von Thorsten Wolf