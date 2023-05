Streit um Ansiedlung am Zunderbaum Homburg Bürger wollen Fiege-Ansiedlung stoppen — Hitzige Diskussionen auf der Bürgerversammlung

Homburg · Eine Bürgerinitiative will verhindern, dass sich die Logistikfirma Fiede in Homburg am Zunderbaum II niederlässt. Das hat zu hitzigen Diskussionen im Haus der Begegnung geführt. Und am Ende wurde es laut.

18.05.2023, 17:50 Uhr

Foto: Thorsten Wolf

Das Interesse an dem Thema ist groß. Knapp über 100 Personen haben sich vergangenen Freitag zur Bürgerversammlung im Erbacher Haus der Begegnung eingefunden. Das Thema an diesem Abend: Die Ansiedlung der Firma Fiege. Die Autobahnanbindung an die A6 und die zu erwartende Verkehrsbelastung der B 423, aber auch Umweltschutzbedenken aufgrund einer möglicherweise ungeklärten Grundwassersituation – das sind am vergangenen Freitag die wesentlichen Kritikpunkte im Erbacher Haus der Begegnung.