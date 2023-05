Festival Erlesen in der Buchhandlung Hahn In Limbach den Literaturdurst stillen

Wahls Roman über die Selbstermächtigung zweier Schwestern macht derzeit Furore, zuletzt auf der Leipziger Buchmesse. Wahl, 1995 in Mainz geboren und in der Nähe von Heidelberg aufgewachsen, hat Germanistik in Tübingen und deutsche Literatur in Berlin studiert. „22 Bahnen“ ist das Erstlingswerk der heute in Rostock lebenden Schriftstellerin. Und das hat es in sich. Der Roman erzählt die Geschichte von Tilda, ihrer Schwester Ida und der alkoholabhängigen Mutter. Aus diesem Familien-Dreieck entspinnt Wahl eine Geschichte über Verluste, Hoffnungen, Enttäuschungen, das Erwachsenwerden, Verantwortung und das Streben nach Freiheit. „Das ist eine großartige Geschichte über zwei Schwestern, die in wirklich widrigsten Bedingungen und unter großen psychischen Belastungen aufwachsen. Die Mutter ist alkoholkrank und die Schwestern schwanken hin und her zwischen Mitleid und Fürsorge für ihre Mutter auf der einen Seite, aber auch dem Versuch, ein eigenes Leben zu leben. „Inmitten dieses Leids“, beschreibt es Jasmin Hahn. „Ich war sofort begeistert.“ Wer diese Begeisterung nun mit Jasmin Hahn teilen möchte, dem sei die Lesung mit Caroline Wahl wärmstens ans Herz gelegt.