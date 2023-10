Traditionsveranstaltung in Kirrberg Nach sechs Jahren ging es wieder rund

Straußmädels und Straußbuwe, dazu ein bunt geschmückter Strauß, gehören eigentlich zu jeder Kerb dazu – da macht Kirrberg keine Ausnahme. Doch die Mädels und Jungs aus dem Ort hatten einige Jahre keine Lust mehr, diese Tradition fortzusetzen. Deshalb fand die letzte Kerb mit Umzug und Kerweredd 2017 statt. Im vergangenen Jahr hatten Anton Brixius, Hannah Diehl und Marcel Henger die Idee, diese Traditionsveranstaltung wiederzubeleben. Straußmädels und -jungs sollten wieder her sowie eine große Tanne, mit vielen bunten Bändern geschmückt. Und tatsächlich, es meldeten sich 14 Interessente zum Mitmachen. So war es an diesem Wochenende wieder so weit: Es konnte so richtig gefeiert werden.