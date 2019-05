Vorfall in Jägersburg : Erneut wurde ein Reifen platt gestochen

In Jägersburg waren auch in der Nacht zum Montag Reifenstecher unterwegs. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Jägersburg Erneut waren Reifenstecher unterwegs. Wie die Polizei mitteilt, wurde in der Nacht zum Montag, 27. Mai, der rechte Vorderreifen eines VW Fox mit Homburger Kennzeichen, platt gestochen. Das Auto stand zum Tatzeitpunkt am rechten Fahrbahnrand der Saarpfalz-Straße in Jägersburg.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ulrike Stumm

Erst gestern hatte die Polizei von einer ganzen Serie berichtet: In der Nacht zum Sonntag waren in Reiskirchen und Jägersburg an neun Autos die Reifen beschädigt worden.