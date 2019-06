Auf einem Parkplatz in der Kardinal-Wendel-Straße : Mülltonnen angezündet

In der Kardinal-Wendel-Straße in Homburg haben Unbekannte Mülltonnen angezündet. Foto: dpa/Carsten Rehder

Homburg Mehrere Mülltonen sind am Sonntag, 16. Juni, gegen 14.15 Uhr von einem oder mehreren unbekannten Tätern auf einem Parkplatz in der Kardinal-Wendel-Straße in Homburg vorsätzlich in Brand gesteckt worden.

Das teilt die Polizei mit. Durch das Feuer wurden fünf Mülltonnen, zwei Maschendrahtzaunelemente sowie zwei Sichtschutzplatten aus Holz in einem Gesamtwert von etwa 4000 Euro zerstört. Der Brand konnte von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Menschen wurden nicht verletzt.