Bürgerforum für den Saarpfalz-Kreis Klimaschutzkonzept: Mitmachen erwünscht

Homburg · Was soll in der Endfassung des neuen Klimaschutzkonzepts für das Saarland stehen? Das Umweltministerium hatte dazu in die Kreisverwaltung in Homburg zum Beteiligungsforum eingeladen. Zum bisherigen Konzept-Entwurf gab es viele kritische Fragen.

06.09.2024 , 16:00 Uhr

Beim Treffen zum Klimaschutzkonzept in der Kreisverwaltung in Homburg waren dabei (von rechts): Jürgen Leroux, Fachbereichsleiter Immobilienmanagement, Markus Schaller, erster Kreisbeigeordneter, Sabine Zägel, Kreis-Klimaschutzmanagerin. Nikola Saccà, Klimaschutzkoordinator des Saarlandes, Cathleen Forst, Christian Ramelli, Martin Wörner (alle Umweltministerium) sowie Thomas Schreiner, Hitzeschutzbeauftragter im Gesundheitsministerium. Foto: Sandra Brettar