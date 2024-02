Bündnis „Homburg - vielfältig statt einfältig“ Homburg steht auf gegen Rechtsextreme

Es ist die Zeit in Deutschland, in der Hunderttausende in vielen Städten und Gemeinde gegen rechte Gesinnung in Politik und Gesellschaft auf die Straße gehen. Auslöser für diese andauernden Proteste ist eine Reportage des Recherchenetzwerks Correctiv über ein Treffen von Rechtsradikalen und Mitgliedern der AfD. In dem mit „Geheimplan gegen Deutschland“ betitelten Artikel (zu finden unter www.correctiv.org) beschrieben die Investigativ-Journalisten die Pläne der Teilnehmer des Treffens so: „Sie planten nichts Geringeres als die Vertreibung von Millionen von Menschen aus Deutschland.“