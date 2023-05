Regionalentscheid des Lesedino-Wettbewerbs in Homburg Großartige Vorleser und ein stolzer Wettbewerbs-Sieger

Homburg · Selbst bei Brezeln, Wasser und Apfelsaft können sich die Minuten hinziehen. Vor allem dann, wenn es um etwas geht. In diesem Fall um den Sieger des Lesedino-Regionalwettbewerbs. Gerade hat sich die Jury in einem Raum im Rathaus am Forum zurückgezogen, um unter den acht Mädchen und Jungen einen oder eine auszusuchen, den besten Vorleser oder die beste Vorleserin.

05.05.2023, 19:00 Uhr

Paul Grumer von der Homburger Luitpoldschule hatte beim Vorlese-Wettbewerb die Nase vorn. Foto: Ulrike Stumm

Sie oder er wird sich dann beim Landesentscheid beweisen dürfen.