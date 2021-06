Eine Dosis für alle : Wer am Samstag nach Homburg kommt, wird ohne Termin geimpft

08.06.2021, Nordrhein-Westfalen, Köln: Der Hausarzt Tim Koop impft in seiner Praxis einen Jugendlichen mit dem Serum von Biontech/Pfizer. Hausärzte haben begonnen, Kinder und Jugendliche gegen das Coronavirus zu impfen. Foto: Oliver Berg/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Oliver Berg

Homburg Wer will, kann sich an diesem Samstag, 12. Juni, ab 9 Uhr in Homburg am Saalbau impfen lassen. Die kurzfristig anberaumte Impfaktion findet zwischen 9 und 14.30 Uhr im Kulturzentrum Saalbau statt. Wie die Stadt Homburg mitteilt, handelt es sich um eine Gemeinschaftsaktion von Land, Kreis, Stadt, Feuerwehr und dem Allgemeinarzt Ayman Zant aus Blieskastel, der die ganze Aktion ins Leben gerufen hat.

Es werden vor allem die Impfstoffe von Astrazeneca und Johnson&Johnson verabreicht. Man kann ohne Termin vorbeikommen. Einzige Bedingung: man muss über 18 Jahre alt sein. Diese Impfaktion soll auch an den folgenden Samstagen durchgeführt werden. Dr. Ayman Zant will mit dieser Aktion „Stress aus den Allgemeinarzt-Praxen rausholen“. Die meisten Praxen seien am Limit, da es außer Impfen auch noch die übliche Arbeit gebe. Und so hatte sich Zant überlegt, „dass man da etwas Abhilfe schaffen kann“.