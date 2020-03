Homburg Saarpfalz-Kreis und die Kommunen handeln gemeinsam im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus’ und sagen bis Ende April alle kommunalen Veranstaltungen und solche in stadteigenen Räumen und Hallen ab, egal wie viele Menschen dazu erwartet würden.

In diesen Zeiten überschlagen sich die Ereignisse, und so war das Thema, welche Veranstaltungen werden denn nun noch abgesagt, am Freitagmorgen schon viel unwichtiger geworden. Denn die meisten Eltern waren mit der Frage konfrontiert, wie es in den nächsten Wochen angesichts der Schließung aller saarländischen Schulen und Kindergärten weitergehen soll. Am Morgen war zwar viel Verständnis für die Entscheidung der Landesregierung zu hören, doch auch Unsicherheit darüber, wie das zu stemmen sein soll. In vielen Schulen wurde über Notfallpläne gesprochen, zum einen konkret darüber, was den Schülern kommuniziert wird, zum anderen, wie Unterrichtsstoff doch noch vermittelt werden kann, auch wenn die Kinder nicht in den Klassenzimmern sitzen. Die Lage am Freitagmorgen: unübersichtlich, da offiziell noch keine Anweisungen eingetroffen waren. So lief der Betrieb in Kitas und Schulen wohl überwiegend normal – ein letztes Mal vor der langen Pause bis nach den Osterferien Ende April.