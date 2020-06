Kostenpflichtiger Inhalt: Auch Kultur im Museum läuft an : Ab Juli wieder Touren durch Homburg

Es werden in Homburg ab Juli wieder Stadtführungen, die jetzt Gästeführungen heißen, angeboten. In Corona-Zeiten gelten dafür natürlich auch andere Regeln Foto: Susanne Niklas/Kulturamt

Homburg Nachdem lange nichts ging, läuft das kulturelle Leben in Homburg angesichts der Corona-Lockerungen wieder an. So soll es ab Juli wieder Gästeführungen geben, auch die Reihe „Kultur im Museum“ startet.

Die aktuelle Saison der Stadtführungen, die in diesem Jahr neu unter dem Namen Gästeführungen laufen, sollte in Homburg eigentlich im März so richtig Fahrt aufnehmen, doch dann kam Corona.

Das Angebot war in den beiden vergangenen Jahren immer weiter gewachsen, viel Neues hatte man sich wieder überlegt, dann kam die Zwangspause. Die soll aber jetzt im Juli enden. Denn dann soll man Homburg wieder im Rahmen einer Führung erleben können, jeweils unter einem anderen Motto. Das jedenfalls plant die städtische Abteilung Kultur und Tourismus. Es gebe zwar noch einiges zu tun. So müsse ein Hygienekonzept noch erarbeitet und abgesegnet werden. Unklar seien auch noch Dinge, wie die Gruppengröße und Vorgaben, etwa die, ob Teilnehmer eine Maske tragen müssen oder nicht, erklärt Abteilungsleiterin Susanne Niklas. In einem ersten Schritt habe man erst einmal abgefragt, welcher der Stadtführer, 15 bilden hier den harten Kern, seine Tour überhaupt anbieten möchte oder könne. Schließlich gehörten hier einige selbst zur Risikogruppe. Es gab von den einen Absagen, andere hätten sich einen Neustart aber gut vorstellen können. Nun soll es losgehen, das Programm gilt unter Vorbehalt. Wichtig dabei: Man wird sich generell vorher anmelden müssen, auch wenn in der ursprünglichen Übersicht „keine Anmeldung erforderlich“ vermerkt sei. Kontaktdaten seien zur möglichen Rückverfolgung im Fall von Neuinfektionen notwendig. Bei einigen Touren, wie etwa der Stadionführung durchs Waldstadion am 5. Juli, ab 10 Uhr sei es fraglich, ob sie denn überhaupt laufen können. Denn generell gilt: Hygienestandards und Vorgaben sind zu beachten.

Konzert am Biotop an diesem Freitag Die im vergangenen Jahr gestartete Reihe „Live am Biotop“ beginnt an diesem Freitag, 19. Juni, am Beeder Sportheim (Sandweg 1). Den Anfang macht die Akustik-Coverband 2minusBass. Eigentlich ist die Band ein Akustikduo, bestehend aus Maria Schabert (Gesang) und Sebastian Dingler (Akustikgitarre). Am Freitag bekommt das Duo aber Verstärkung durch den studierten Bassisten Alexandre Piazza aus Brasilien und den Saarbrücker Szenemusiker Thomas Trittelvitz am Schlagzeug. Das Quartett spielt querbeet alles an populärer Musik, was ihnen gefällt - vom Jazzstandard über hauptsächlich Pop der beiden letzten Jahrzehnte bis zu Oldies. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei bei Hutsammlung. Mehr Infos: facebook.com/2minusBass. < Bericht zum gesamten Programm der Reihe folgt.

Ansonsten ist das Programm – wie von Vor-Corona-Zeiten gewohnt – vielfältig. So kann man sich etwa am 5. Juli, 11 Uhr, den Schlossberg anschauen und viel über seine Geschichte erfahren. Auch der Bliesgau-Ölweg steht auf den Programm. Am 21. Juli soll es eine Bettsächerwanderung um den Jägersburger Weiher geben, am Donnerstag, 30. Juli eine musikalische Reise durch die Brunnenstadt.

Ab Juli soll in Homburg aber noch ein bisschen mehr gehen. Nachdem es in der Corona-Krise zunächst nur Absagen hagelte, Kunst weitgehend ins Virtuelle umzog oder ganz still wurde, ist wieder ein bisschen Licht am Ende des Tunnels zu sehen. Zumindest ist das der Stand jetzt in Zeiten von weiteren Lockerungen, im Freien sind 100 Zuschauer unter Hygienebestimmungen wieder erlaubt, und niedrigen Infektionszahlen. Die Sommerreihe „Kultur im Museum“ wird es daher geben. Das hatte Homburgs Kulturbeigeordneter Raimund Konrad bereits vor einigen Wochen vorsichtig angekündigt. Nun steht auch das Programm, und die Frage, wie es ablaufen soll, ist beantwortet. Man zieht nämlich an den gewohnten Spielorten, dem Römermuseum in Schwarzenacker, der Gustavsburg in Jägersburg, der Klosterruine Wörschweiler nun komplett ins Freie, kündigt Niklas an. Im Museum weicht man sogar nicht nur in den Hof, sondern gleich aufs Freigelände aus. Open-Air-Veranstaltungen waren ja in der Sommerreihe ohnehin schon häufiger praktiziert worden. Jetzt allerdings kann man auch dann nicht nach drinnen, wenn es draußen richtig ungemütlich wird. „Indoor“ sei nicht umsetzbar, bei schlechtem Wetter fallen die Veranstaltungen aus, wenn möglich, könne es dann einen Ersatztermin geben. Insgesamt werden es diesmal nur fünf anstatt der gewohnten sechs Abende sein.

Den Anfang macht im Römermuseum am 9. Juli die Band Unverhofft. Weiter geht es am 23. Juli, Gustavsburg, mit Sängerin Jennifer Waack, Die folgenden Termine bestreiten im August am 8. das Chronatic-Quartet, am 20. das Chansonensemble Die Schoenen und am 27. geht es mit dem Absinto Orkestra und seinem Balkan-Beat zum Abschluss an die Klosterruine. Alle anderen Modalitäten, auch die Ticketpreise bleiben

Wer schon im Juni Musik im Freien hören möchte, der kann dies bereits an diesem Freitag, 19. Juni, ab 19 Uhr am Biotop tun (siehe auch Infokasten). Die kleine Live-Open-Air-Reihe gab es erstmals im vergangenen Jahr, initiiert von Achim Müller, Vorsitzender SV Beeden, und Student Christian Weick. Schon da sei man recht erfolgreich gewesen, sagt Müller, deshalb habe man überlegt, ob man es kontinuierlich mache. Immer freitags spielen daher hier Gruppen bis Ende August, darunter Igor Kos, BeSaits, Noch unklar sei, ob das Lookout-festival mit Another Journey und True Collins im Rahmen der Reihe am 21./22.August cornonaverträglich steigen könne. Falls nicht, gebe es dort einen weiteren Konzerttermin.

Und auf noch etwas können sich Kulturausgehungerte freuen: die Artmosphäre. Am 29. August verwandelt sich die Homburger Innenstadt da in eine Freiluftgalerie – diesmal mit viel Abstand. Noch kann man sich dazu anmelden, sagt Susanne Niklas. Etliche Teilnehmer habe man aber schon.

Infos zu Kultur im Museum gibt es auf der Internetseite der Stadt Homburg unter den Punkten Kultur und Freizeit/Kultur im Museum, alle Abende beginnen um 20 Uhr. Veranstalter ist die Homburger Kulturgesellschaft, Karten für regulär 10 Euro gibt es in der Tourist-Info, unter www.ticket-regional.de oder an allen Ticket-Regional-Vorverkaufs-Stellen. Zu den Stadttouren findet man mehr unter dem Punkt Tourismus/Gästeführungen, das Programm im hier abgelegte Flyer gilt in dieser Form oft nicht mehr, doch man findet Beschreibungen zu den Touren samt Ansprechpartnern. Hier hilft zudem die Tourist-Info weiter. Wer noch bei der Artmosphäre mitmachen möchte, der findet das Anmeldeformular unter Kultur und Freizeit/Artmosphäre. Die Tourist-Info, Talstraße 57a, am Kreisel, erreicht man unter Tel. (0 68 41) 10 18 21.