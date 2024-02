Verschiedene Projekte werden getestet Stadtoasen, Kunst, mehr Grün: Das soll Homburgs Innenstadt attraktiver machen

In Homburg darf dank eines Bundeszuschusses ausprobiert werden, was die Stadt attraktiver macht: Den „Concept-Store“ im Talzentrum als Einzelhandels-Projekt gibt es bereits, weitere Aktionen, die etwa mehr Grün in die City bringen, sollen folgen. ´ Fotos: Thorsten Wolf/ Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Foto: Thorsten Wolf