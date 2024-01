Landwirtschaftskammer hat Bedenken Weiterer Solarpark in Homburg geplant

Wenn alles so läuft wie geplant, dann könnten in Homburg sogar zwei große Solarparks an ganz unterschiedlichen Stellen stehen. Die eine Fläche ist bereits seit längerem bekannt. Mit einer Größe von 13 Hektar soll eine Photovoltaik-Anlage in Einöd zwischen den Berghöfen und der Landesgrenze zu Rheinland-Pfalz gebaut werden, die geschätzte Investitionssumme liegt hier zwischen elf und 13 Millionen Euro (wir berichteten).