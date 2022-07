Behinderungen für Autofahrer : Wasserrohrbruch in Homburg

Aktuell gibt es in Homburg einen Wasserrohrbruch, unser Foto zeigt einen ähnlichen Vorfall vor einigen Jahren in Erbach. Foto: Christine Maack

Homburg Aktuell gibt es einen Wasserrohrbruch in der Berliner Straße im Kreuzungsbereich am Zunderbaum zur Bexbacher Straße (B423). Das teilen die Stadtwerke Homburg an diesem Mittwochmorgen mit. Die Einfahrt in Richtung Erbach ist von der Bexbacher Straße deshalb nicht möglich.