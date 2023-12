Homburger Vereine spendet Lebensmittelgutscheine Gutscheine für bedürftige Familien wurden übergeben

„Sinnbildlich steht für Weihnachten der Gedanke des Helfens, und ich bin sehr froh und dankbar, dass Sie uns gemeinsam mit unserem Kinder- und Jugendbüro dabei so großzügig unterstützen“, richtete Bürgermeister Michael Forster seine Worte an den Verein „Homburger wollen helfen“. Dieser war – vertreten durch Georg Weisweiler, Heinrich Zankl und Dagmar Sauer – kurz vor Weihnachten ins Rathaus gekommen, um Lebensmittelgutscheine im Wert von insgesamt 800 Euro zu überbringen. Das Geld geht in den nächsten Tagen an bedürftige Familien in Homburg, damit diese sich für das anstehende Fest auch ein etwas anderes Weihnachtsessen leisten können, wie die Stadtverwaltung mitteilt.