Unverpackt-Laden eröffnet : In diesem neuen Supermarkt in Homburg braucht man zum Einkaufen nicht nur Geld

In diesem neuen Supermarkt in Homburg braucht man zum Einkaufen nicht nur Geld

Homburg Teigwaren, Linsen, Haferflocken, Trockenfrüchte und noch vieles mehr ohne Verpackung: Das gibt es seit dem vergangenen Wochenende in Homburg. Dort hat der erste Unverpacktladen der Stadt eröffnet. Wie genau Einkaufen hier funktioniert.

Nach langem Warten hat am vergangenen Samstag (4. Dezember) in der Schanzstraße 4 in Homburg ein Unverpacktladen eröffnet. „Unverpackt mit Herz“ heißt er und ist der erste Laden dieser Art in der Stadt. Kunden können dort von nun an regional, nachhaltig und ohne Verpackungsmüll einkaufen.