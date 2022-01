Kunden sind begeistert : Unverpackt-Laden in Homburg eröffnet – „Das ist ja wie früher“

Jessie Platte (links) und Nadine Meyer vor ihrem Unverpackt-Laden in Homburg. Foto: Ulrike Stumm

Homburg Jessie Platte und Nadine Meyer haben den Sprung gewagt und sich selbstständig gemacht. In ihrem Unverpackt-Laden in Homburg setzen sie auf nachhaltige und regionale Produkte, vor allem darauf, dass man diese in Glasdosen oder andere Behälter abfüllt, die immer wieder verwendet werden können. Um so Müll zu vermeiden.