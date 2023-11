Premiere in Homburg Auf dem Weihnachtsflohmarkt kann zum ersten Mal gestöbert und verkauft werden

Normalerweise macht der Homburger Flohmarkt im Dezember eine Winterpause, doch diesmal ist das nicht so. Es steht am gewohnten Termin, dem ersten Samstag des Monats und damit dem 2. Dezember sogar eine Premiere an: der erste Weihnachtsflohmarkt. Dann wird sich zeigen, ob er seine überregionale Sogwirkung auch dann entfalten kann.