Sportamt Homburg : Sommerpause für das Training zum Sportabzeichen

Homburg Der Stadtverband für Sport und das Sportamt der Stadt Homburg haben darauf hingewiesen, dass Training und Abnahme für das Sportabzeichen vor der Sommerpause nur noch am Dienstag, 13. Juli, von 17 bis 19 Uhr im Waldstadion möglich ist.

Ab 31. August haben Sportler dann wieder die Gelegenheit, im Waldstadion zu trainieren. Am Sonntag, 18. Juli, bietet der Stadtverband für Sport Homburg in Zusammenarbeit mit dem TV Altstadt zudem die Fahrradprüfungen im Rahmen des Sportabzeichens an.