Gastspiele im Saalbau Homburg Bis Rosenmontag fürs Lieblingstheaterstück abstimmen

Doch neben diesen Angeboten geht der Blick eben auch schon in Richtung Zukunft – und das neue Programm. Wer hier mitbestimmen möchte, was im Saalbau ab Herbst zu sehen ist, muss sich mit seiner Auswahl beeilen, da die jeweiligen Auftritte bei den Agenturen bald gebucht werden müssen. Die Abonnenten der aktuellen Theatersaison wurden bereits per Post angeschrieben und um ihre Stimme(n) gebeten. Wer nun ebenfalls mitentscheiden möchte, findet auf der Homepage der Stadt Homburg unter www.homburg.de, Rubrik Nachrichten, alle zur Wahl stehenden Stücke. Das zugehörige Formular kann zu Hause ausgedruckt und ausgefüllt werden und dann per E-Mail an kultur@homburg.de oder persönlich beziehungsweise per Post an die Tourist-Info Homburg, Talstraße 57a, 66424 Homburg bis zum Montag, 12. Februar, abgegeben werden. Ein Hinweis: Da an Rosenmontag sämtliche städtische Einrichtungen geschlossen sind, ist an diesem Tag nur ein Einwurf in den Briefkasten möglich.