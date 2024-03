Spiele-Wochenende von Verein Gedankenwelten und Stadt in Homburg An die Bretter und Tische, fertig, spielen

Natürlich gibt es die Spieleklassiker, die eigentlich jeder kennt, wie „Mensch ärgere Dich nicht“ oder auch „Scrabble“. Aber die Welt der analogen Spiele ist noch sehr viel größer, als man sich das zwischen dem Kartenspiel „Uno“ und dem Geschicklichkeitsspiel „Tetris“ als Nicht-Fachmann so denkt. Wer sich zu mehr inspirieren lassen oder sich einfach mit Gleichgesinnten ausgiebig austauschen und eben ganz Praxis orientiert spielen möchte, dem bietet sich am Wochenende des 23. und 24. März eine gute Gelegenheit. Dann nämlich verwandelt sich der Homburger Saalbau durch die „Spielecon 7“ des Vereins Gedankenwelten in eine Spieleoase, teilt auch die Stadtverwaltung mit.