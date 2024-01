Winterdienste im Einsatz Nach dem Glatteis kam der Schnee

Grundlegend teilt der BBH mit: Die Straßen in Homburg sind von der Ortspolizeibehörde in die Prioritäten eins bis drei eingestuft. Diese Einteilung könne vom BBH nicht geändert werden. An Tagen, an denen es ständig weitere Niederschläge gebe, wie Schnee oder Eisregen, erreiche der BBH selten oder gar nicht die Straßen der Priorität drei. Sobald die Straßen der Stufe zwei abgearbeitet wurden, gehe es in der Regel mit solchen mit oberster Priorität, wie die Wege zum Universitätsklinikum, Hauptverkehrsadern, Straßen mit Steigungen, von vorn los.