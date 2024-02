Im Römermuseum Schwarzenacker Auf den Wegen der Römer und Kelten

Ohne sie wäre so mancher Urlaub eine Reise durchs Unbekannte ohne die Chance der Erkenntnis: Gästeführer sorgen überall auf der Welt dafür, dass Kultur, Gebräuche, Geschichte und vieles mehr an Wissenswertem weitergetragen werden und vor allem Touristen mehr mit nach Hause nehmen können als ein Selfie für Instagram. Seit 1990 gibt es einen eigenen Aktionstag für die Menschen, die sich der Aufgabe verschrieben haben, ihr profundes Wissen weiterzugeben: den „Weltgästeführertag“. Begangen wird er offiziell am 21. Februar eines jeden Jahres – kann aber auf das Wochenende vor oder nach diesem Tag gelegt werden. In Homburg, und dort im Römermuseum in Schwarzenacker, soll am kommenden Sonntag, 18. Februar, anlässlich einer besonderen Führung das Ziel des „Weltgästeführertages“ erfüllt werden: die Aufmerksamkeit auf die Arbeit von gut ausgebildeten Gästeführern zu lenken – so der Bundesverband der Gästeführer in Deutschland (BVGD).