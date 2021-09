Kein Personal mehr : Personal wird dringend gesucht

Viele Servicekräfte in der Gastronomie sind verschwunden. Wegen des Lockdowns haben sie sich andere Verdienstmöglichkeiten gesucht. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Homburg In den Gaststätten fehlt Küchen- und Bedienungspersonal. Auch in Homburg ist die Not groß. Deshalb gibt es vielerorts eingeschränkte Öffnungszeiten. Der Lockdown hat die Gastronomie schwer getroffen.