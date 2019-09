Hoher Sachschaden : Zwei Autos auf Parkplatz zerkratzt

In Erbach sind parkende Autos zerkratzt worden. Foto: gms/Jens Schierenbeck

Erbach Autokratzer waren am Wochenende unterwegs. So wurde in der Nacht zum Samstag, 7. September, ein roter Toyota Yaris von einem bislang unbekannten Täter im rückwärtigen Bereich zerkratzt. Das Auto war auf dem frei zugänglichen Parkplatz eines Wohnanwesens in der Charlottenburger Straße in Erbach abgestellt.

Durch die Tat entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro, teilte die Polizei weiter mit.

Ebenfalls in der Nacht zum Samstag war in unmittelbarer Nähe ein in der Straße parkender schwarzer Audi großflächig mit einem spitzen Gegenstand beschädigt worden. Hier belief sich der Schaden sogar auf etwa 3500 Euro.