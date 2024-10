Sportabzeichen im Tischtennis abgelegt Geschicklichkeit mit dem kleinen Ball

Am Sonntag war in der Sporthalle der Gemeinschaftsschule Neue Sandrennbahn im Stadtteil Erbach richtig viel los. Die dort ansässigen Tischtennisfreunde (TTF) Homburg-Erbach hatten in Zusammenarbeit mit dem Landessportverband sowie der „Aktion Mensch“ dazu aufgerufen, das deutsche Tischtennis-Sportabzeichen zu erwerben. Jeder, der sich einfach bewegen oder in schöne Sportart hineinschnuppern wollte, war willkommen und konnte dabei feststellen, ob Tischtennis für einen die richtige Sportart wäre. Natürlich waren auch Leute dabei, die seit Jahren selbst diese Sportart betreiben.