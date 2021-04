Homburg : Eine lange Ostereier-Schatzsuche für Kinder

Homburg Die Aktion in Erbach läuft noch bis zum 25. April. Es gibt auch Preise zu gewinnen.

Gemeinsam mit der Familie können ab dem Nachmittag des 1. April alle Kinder zwischen drei und 14 Jahren auf Ostereier-Schatzsuche gehen, ein paar neue Ecken in Erbach kennen lernen oder einfach nur eine schöne Zeit mit der Familie verbringen. Das teilt die Stadtverwaltung in ihrer Pressemitteilung weiter mit.

Alternativ kann man sich während der Öffnungszeiten im „Haus der Begegnung“ dort auch eine Broschüre abholen, dann hat man auch ohne Farbdrucker alles, was man braucht. Basis der Schatzsuche ist diesmal eine Karte. Diese führt auf einem Rundweg durch einen Teil von Erbach. Auf diesem Weg sind an 19 Stationen 24 Eier versteckt, auf denen Zahlen- und Buchstaben-Kombinationen zu finden sind. Die Eier dürfen allerdings auf keinen Fall entfernt werden. Die 24 Kombinationen müssen in der richtigen Reihenfolge notiert werden, das ergibt das Lösungswort, welches auf der letzten Seite der Broschüre notiert werden kann. Name, Adresse und Lösungswort sollten dann im Briefkasten am „Haus der Begegnung“ landen, dort befindet sich der Lostopf.