Stadtwerke : Stromausfall in Einöd wegen Tiefbauarbeiten

Einöd Am Dienstagnachmittag war der Stadtteil Einöd in Teilen bis zu einer Stunde ohne Strom. Gegen 14.50 Uhr kam es zu dem Ausfall. Die Ursache waren Tiefbauarbeiten durch Dritte in einem Industriegelände, wie es in der Pressemitteilung der Stadtwerke Homburg weiter heißt.

Von Peter Neuheisel

Nach etwa einer halben Stunde gelang es den Fachleuten des Versorgungsunternehmens, den Stadtteil überwiegend wieder mit Strom zu versorgen. In wenigen Straßen dauert es allerdings bis 15.50 Uhr, bis die Haushalte wieder versorgt werden konnten.